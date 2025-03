GRATUITO

Em sua 18ª edição, Festival de Rua leva música, dança, circo e artes visuais ao Mercado Iaô

Evento reúne artistas nacionais e internacionais de sexta-feira (21) a domingo (23) em Salvador

Luiza Gonçalves

Publicado em 19 de março de 2025 às 11:09

Festival de Rua acontece neste final de semana em Salvador Crédito: Divulgação/ Cristiano Pepi/Tabatta Lori/Rogério Alves

O Festival de Rua vem para mostrar que o lugar das artes é no cotidiano, na livre circulação, que conecta o criador e o público. Desde 2002, o evento reúne grupos e solistas do mundo inteiro em Salvador e em cidades do interior da Bahia, retornando neste ano para sua 18ª edição. O evento acontece em Salvador, Conceição do Almeida e Jequié, com oficinas e espetáculos gratuitos de música, dança, teatro, circo e artes visuais. Artistas de oito estados brasileiros e oito países transformarão as ruas em um grande palco a céu aberto. Na capital, o festival será realizado na sexta (21) e no sábado (22), das 19h às 22h, e no domingo (23), das 17h às 21h, na Fábrica Cultural/Mercado Iaô, na Ribeira. >

“As apresentações e as interações entre esses artistas poderiam ser consideradas um enriquecimento da vida cultural. Nas cidades do interior, o festival tem outro impacto. A capital já é plural em eventos culturais. Para o público das cidades menores, os grupos que vêm de outros países e continentes são mais ‘exóticos’, e, para os artistas do interior do estado, é uma experiência diferente e prazerosa também, especialmente para os que ainda não conhecem a Bahia”, destaca Bernard M. Snyder, diretor artístico e coidealizador do festival.>

A proposta central do evento é a interação cultural, seja entre diferentes localidades ou linguagens. As performances selecionadas priorizam a acessibilidade ao público, a qualidade e o profissionalismo das apresentações, a interatividade, a diversidade e a colaboração entre países, destaca Snyder. “O Festival de Rua nasceu como um evento internacional, e a interação entre culturas diversas faz parte do DNA do festival. Sempre estimulamos colaborações entre grupos de vários países”, diz.>

Intercâmbios>

Um dos exemplos na programação deste ano é o Espaço Núcleo de Circo, que reúne performers do Brasil, Chile e Argentina, ofertando oficinas de circo abertas para a comunidade. Em estações rotativas, o público do festival terá a possibilidade de se envolver em uma experiência prática circense, com malabares, acrobacias de chão e aéreas e equilíbrios.>

“Nessa ocasião, nossa equipe tem a função de democratizar as práticas circenses, levando as atividades lúdico-artístico-esportivas para a comunidade local da Ribeira e de outros pontos de Salvador. Queremos levar o circo como prática corporal integral e ser um exemplo de superação dos próprios desafios corporais. O circo é uma ferramenta de transformação social e uma prática integral que todas as pessoas deveriam ter a possibilidade de experienciar”, afirma Alexis Ayala, artista argentino e um dos organizadores.>

Trocas que também são geracionais e fundamentais para a perpetuação da cultura, pontuam Mariana Acioli e Allan de Freitas, integrantes do Mamulengo Água de Cacimba (PE). “O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste foi reconhecido, em 2015, como patrimônio cultural imaterial do país. Dessa maneira, fazem-se necessárias ações de salvaguarda desse brinquedo, a fim de valorizá-lo, preservá-lo e divulgá-lo. Brincar nosso mamulengo na rua é uma possibilidade de encontro com as diferentes pessoas que ali transitam, o que enriquece a narrativa dos bonecos, já que esse é um teatro que se desenvolve também pela interação com o público. A continuidade dessa arte é manter viva a memória daqueles que vieram antes de nós”, afirmam.>