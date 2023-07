Emoji da carinha derretendo é eleito o mais popular de 2023

No dia mundial do emoji, o ícone da carinha derretendo foi eleito o mais representativo de 2023 durante a premiação World Emoji Awards. O emoji, que venceu disputa que aconteceu nesta segunda-feira (17), disputou a final com o coração rosa.



Em 2022, a carinha derretendo ganhou também a premiação após disputar com a carinha que segura as lágrimas. De acordo com o G1, o Emoji Awards entendeu que a carinha derretendo "para falar sobre calor extremo e metaforicamente para momentos embaraçosos, como vergonha, pavor ou sensação de opressão".