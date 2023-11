Empresária baiana fundadora do Pagode por Elas, Beatriz Almeida concorre ao WME Awards

baiana fundadora do Pagode por Elas. Crédito: Divulgação

A empresária baiana Beatriz Almeida, uma das fundadoras do Pagode Por Elas, está entre as indicadas ao WME Awards powered by Billboard Brasil, prêmio totalmente dedicado às mulheres do universo musical. A votação é dividida entre júri técnico e votação popular através do site oficial. No mesmo prêmio concorrem nomes de peso como Iza, Liniker, MC Carol e Ludmilla. Beatriz Almeida concorre na categoria “Empreendedora Musical”.



A premiação vai acontecer no dia 14 de dezembro, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

"Ser indicada ao WME nessa edição é como já voltar para casa com um prêmio. Ser uma mulher negra, nordestina e jovem, que trabalha com música fora do Sudeste coloca algumas limitações ao nosso trabalho. E essa indicação é a validação nacional que o meu trabalho precisava para seguir impactando a vida de tantas mulheres da música baiana”, comemora Beatriz, que tem mais de 5 anos empreendendo na música, ao lado de Joyce Melo, com quem divide o comando da Pagode Por Elas, plataforma de mulheres do pagode baiano.