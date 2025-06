CULTURA

'Enamoradas': Oficina de Sons leva tradição junina para o palco do TCA

Evento será realizado na Sala do Coro

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de junho de 2025 às 17:19

Oficina de Som Crédito: Divulgação

O calor do São João e a poesia do Dia dos Namorados têm um encontro marcado em uma noite cheia de emoção com a "Oficina Enamoradas". O evento será realizado no dia 17 de junho, a partir das 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), pela Pool Produções em parceria com a Oficina de Sons e Hora Produções, com direção geral da percussionista Poliana Coelho e direção musical de Marcos Bezerra. Os ingressos custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e podem ser adquiridas por meio do Sympla.>

A apresentação marca o tradicional Arraiá da Oficina de Sons, com um repertório que une o melhor do forró, do xote e do baião, com canções que embalam memórias afetivas e exaltam a cultura popular brasileira.>

"É sempre um grande prazer para nós esta imersão na música nordestina. São meses de pesquisas e práticas musicais inspiradas em canções que se tornaram grandes clássicos, hinos das festas juninas, com foco total na zabumba, no triângulo, no pandeiro e na vida do povo nordestino", destacou Poliana Coelho, diretora geral do Oficina Enamoradas. Coelho é a primeira mulher formada em instrumento/percussão pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e idealizadora da Oficina de Sons. O projeto é uma prática musical coletiva e independente que tem sede no Garcia, em Salvador.>

Sobem ao palco cerca de 60 batuqueiros, sopros, cordas e cantoras que se revezam em arranjos pulsantes, homenageando ícones como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro e Moraes Moreira, além de compositoras contemporâneas como Janaina Pereira e Juliana Linhares. >