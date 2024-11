MÚSICA

Encerramento do G20 de Cultura na Bahia terá concerto da Osba com BaianaSystem, Daniela Mercury e mais

“Sinfonia Terra Brasilis” será realizada na próxima sexta-feira (8)

O encerramento do Grupo de Trabalho de Cultura do G20 Brasil 2024 na Bahia será especial. O evento será encerrado com um concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) na próxima sexta-feira (8).

A “Sinfonia Terra Brasilis” será realizada na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, a orquestra vai receber como convidados BaianaSystem, Daniela Mercury, Ellen Oléria, Gaby Amarantos, Kleiton & Kledir e Mart’nália.

O concerto é uma realização do Ministério da Cultura (Minc) e do Governo dado Estado, através da Secretaria de Cultura (Secult-Ba). “Nossa missão neste concerto é estabelecer pontes entre a música de concerto e a música popular do Brasil, mostrando ao nosso público e também a todos representantes culturais do G20 a enorme riqueza e diversidade deste país”, afirma o maestro Carlos Prazeres.