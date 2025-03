MÚSICA

'Energia de sucesso' passada de pai para filha: como nasce um hit de axé?

Alaim e Lari Tavares contam como é que se faz música carnaval e o segredo de tornar essa canção um grande 'viral'

De um lado, o compositor de inúmeras músicas que fazem até hoje muita gente tirar os pés do chão ao pular atrás do trio. Do outro, uma das compositoras do hit ‘Energia de Gostosa’ e criadora do grupo Escrito por Elas. O que eles têm em comum além do amor à música baiana?>