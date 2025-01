PRAÇA DAS ARTES

Ensaio do Maridão: O Kannalha recebe Márcio Victor e Baco Exu do Blues no Pelourinho

Primeiro de quatro ensaios está marcado para o próximo dia 22

Carol Neves

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 10:49

O Kannalha na versão Maridão Crédito: Divulgação

Na próxima quarta (22), a partir das 19h, O Kannalha, também conhecido como "Maridão de todas", dará início ao projeto "O Molho - O Ensaio do Maridão", uma série de eventos que promete agitar o verão baiano com muito pagodão e participações especiais. O evento acontecerá no Pelourinho. Nessa primeira data, já estão confirmadas participações de Márcio Victor, vocalista do Psirico, e Baco Exu do Blues, que se juntam a O Kannalha para uma noite de animação e energia. Os ingressos custam a partir de R$ 38.

Com um repertório recheado de sucessos e muito ritmo baiano, o ensaio trará hits como "Verão Doce", "Fraquinha", "Final de Semana na Favela", "Calado Vence 777", "Traficante de Desejos" e "Nego Doce", além da inédita "Catucada Na Bandida", colaboração com Xamã e Marquinho no Beat.

Márcio Victor trará sua energia contagiante ao palco, prometendo tirar o público do chão. Por sua vez, Baco Exu do Blues, um dos artistas mais relevantes do rap nacional, também marcará presença com seu estilo único que mistura rap e MPB. Baco, que já conquistou fãs em todo o Brasil, apresentará canções de seu recente álbum “FETICHE”, que inclui colaborações com artistas como Liniker.

"O pagodão é uma parte fundamental da cultura baiana, especialmente no verão. O ensaio do Maridão será um evento para todos se divertirem e dançarem muito. Terei a honra de dividir palco com artistas incríveis como Márcio Victor e Baco. E para começar a festa, Diggo fará um show de abertura. Vai ser uma noite especial, com muita música e alegria, antecipando o clima de Carnaval no Pelourinho", afirma O Kannalha.

Primeiro de quatro edições, “O molho - o ensaio do Maridão” conta ainda com um after no BOMBAR, no Rio Vermelho. Com segundo lote já disponível, os ingressos podem ser adquiridos na entrada no evento ou através do Sympla.

SERVIÇO

[O molho - o ensaio do Maridão]

Data: 22 de janeiro

Horário: a partir das 19h