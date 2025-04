variedades

5 dicas para fazer uma maquiagem glow perfeita

Veja como conquistar uma pele iluminada e com viço, mas sem parecer oleosa

1. Prepare a pele com hidratante e primer iluminador

2. Escolha a base certa para um glow equilibrado

Fuja das bases matte ou de alta cobertura! Para um acabamento iluminado e natural , prefira bases com efeito glow ou, se já tem uma base favorita, misture algumas gotas de iluminador líquido a ela. Isso proporciona uma pele natural sem pesar no acabamento. Aplique com uma esponja úmida para um efeito ainda mais leve e uniforme. >

3. Use iluminador para um glow sofisticado

O segredo para um iluminado natural é aplicar o produto nos pontos certos do rosto. Concentre-se no topo das maçãs do rosto , no arco do cupido, na ponta do nariz e abaixo das sobrancelhas. Para um efeito mais orgânico e que se funde à pele, aposte em iluminadores cremosos ou líquidos, aplicando com os dedos ou uma esponja para um acabamento difuso e elegante. >