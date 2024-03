REALITY SHOW

Entenda como será a 'trolagem' com Poder Falso anunciada por Boninho no 'BBB 24'

Boninho explica que os dois deixarão uma mala com um cadeado dentro do reality

Publicado em 13 de março de 2024 às 13:50

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, anunciou em suas redes sociais que fará uma "trolagem" com os participantes do programa nesta quarta-feira, 13. Ele conta que Welder Rodrigues e Marcos Veras apresentarão a mala do Poder Falso dentro do BBB, na edição da semana do quadro humorístico Vamo Invadir Sua Casa, transmitido na Globoplay.

"Trolagem é o que a gente mais está gostando [de fazer] neste Big Brother", diz Boninho rindo, explicando sobre a invasão de Welder. O quadro é apresentado por Marcos Veras e traz convidados para dentro da casa do BBB.

Boninho explica que os dois deixarão uma mala com um cadeado dentro do reality. Quem abrir a mala obterá o Poder do Falso. "O que quer dizer esse "Poder do Falso"? Nada! É falso", comenta Boninho.