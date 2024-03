CONSCIÊNCIA PESOU

BBB 24: Leidy não aguenta pressão após bronca de Tadeu e diz que quer sair

Sister tem crise de choro e fica abalada com saída de Brunet

A saída de Yasmin Brunet do BBB 24 gerou um misto de sensações e emoções dentro da casa, principalmente em Leidy, uma das colegas mais próximas da modelo no jogo.

A trancista começou a chorar compulsivamente com a eliminação da filha de Luiza Brunet, imaginando que poderia ter sido uma das pivôs da saída dela, principalmente após jogar a mala de roupas de Davi na piscina. Com isso, Leidy afirmou que também quer ser eliminada, já que não estaria acrescentando muito no jogo ou que entrou na zona de cancelamento nas redes sociais.