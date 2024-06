CULTURA

‘Entre o Aiyê e o Orun’: CAIXA Cultural Recife recebe mostra com curadoria e produção baianas

A partir desta quarta-feira (19), a CAIXA Cultural Recife recebe a exposição “Entre o Aiyê e o Orun”, centrada nos mitos da criação do mundo das religiões afro-brasileiras. Com produção das empresas baianas Janela do Mundo e Hasta La Luna e curadoria de Thais Darzé, à frente da Paulo Darzé Galeria e curadora também da Galeria Mercado, ambas em Salvador, a mostra reúne trabalhos de 14 artistas em cujas obras as narrativas afro-brasileiras estão fortemente representadas.