Erasmo Carlos: viúva preserva pilha de jornais e quadro embrulhado desde a morte do cantor

Fernanda Esteves, a viúva de Erasmo Carlos, relevou que guarda uma pilha de jornais do cantor e que mantém embrulhado um quadro que ele recebeu antes de morrer no apartamento em Leblon, no Rio de Janeiro, em que os dois moravam. O artista morreu em novembro de 2022, aos 81 anos, vítima de síndrome edemigênica.



Fernanda, de 33 anos, conversou com a TV Aparecida em uma reportagem sobre luto no início do mês. Ela explicou que Erasmo gostava de ler o jornal impresso e que, por isso, guardou uma pilha de jornais que foram chegando após a morte dele.