Erasmo Viana se pronuncia após suposto vazamento de nudes: 'A Lei do Karma nunca falha'

Modelo tem feito sucesso em plataforma de conteúdo adulto

Publicado em 23 de maio de 2024 às 12:05

Erasmo Viana aparece em vídeo de sexo em plataforma e surpreende fãs Crédito: Reprodução

O influencer baiano Erasmo Viano usou as redes sociais para se pronunciar após um suposto vazamento de nudes dele. O empresário, que já foi casado com Gabriela Pugliesi, teve um possível vídeo de sexo explícito vazado e viu seu nome alcançar o topo do trending topics do Twitter.

No Instagram, ele publicou uma série de textos sobre a exposição na internet, mas sem confirmar o vazamento. "Nunca permita que te diminuam ou que façam duvidar de quem você é, dos seus valores. Porque, no final de tudo, a Lei do Karma nunca falha. Deus vê tudo, não passa nada em branco", escreveu.

"Não existe manual para aprender a lidar com a 'Internet'. A decisão de trabalhar com essa ferramenta, principalmente expondo a imagem pessoal, é algo que demanda muita coragem e inteligência emocional", disse também.

O baiano reclamou da negatividade das pessoas e citou que sempre há quem tente colocar os outros para baixo. "Embora existam momentos de angústia e julgamentos, eu SEMPRE irei buscar o lado POSITIVO dessa rede que nos governa, seja influenciando positivamente as pessoas ou sendo influenciado por elas", afirmou.

Segundo o colunista Leo Dias, Erasmo mostra um lado mais fitness no Instagram, com atividades e rotinas de bem-estar que o tornaram famoso ao lado da ex, mas na plataforma +18 o ex-Fazenda 13 tem lucrado se exibindo como veio ao mundo. Apesar disso, Erasmo não confirmou que é ele quem aparece no vídeo, que chocou o público ao aparecer fazendo sexo com uma mulher. Na imagem, é possível ver a descrição com o link da plataforma do famoso.