Erasmo Viana aparece em vídeo de sexo em plataforma e surpreende fãs

Influenciador, que já foi casado com Gabriela Pugliesi, teve um suposto vídeo de sexo explícito vazado

Da Redação

Publicado em 23 de maio de 2024 às 07:52

O modelo e empresário baiano Erasmo Viana, 39 anos, tem feito muito sucesso no universo de conteúdo adulto ao compartilhar fotos e vídeos, até então, sozinho.

Erasmo Viana aparece em vídeo de sexo em plataforma e surpreende fãs Crédito: Reprodução

Porém, o influenciador, que já foi casado com Gabriela Pugliesi, teve um suposto vídeo de sexo explícito vazado e viu seu nome alcançar o topo do trending topics do Twitter.

Segundo o colunista Leo Dias, Erasmo mostra um lado mais fitness no Instagram, com atividades e rotinas de bem-estar que o tornaram famoso ao lado da ex, mas na plataforma +18 o ex-Fazenda 13 tem lucrado se exibindo como veio ao mundo.

Erasmo não confirmou que é ele quem aparece no vídeo, que chocou o público ao aparecer fazendo sexo com uma mulher. Na imagem, é possível ver a descrição com o link da plataforma do famoso.

O rosto da jovem não é mostrado na plataforma. A assinatura mensal de Erasmo Viana custa R$ 79,90.

Depois de um fim de relacionamento conturbado com Gabriela Pugliesi, em 2021, Erasmo voltou a morar na Bahia. Ele também participou do reality Aprendiz – Influenciadores Digitais.

Alguns internautas brincaram com a situação. "Deus tem seus preferidos", escreveu um seguidor.