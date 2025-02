PRÉ-CARNAVAL

Escandurras, La Fúria e Parangolé fazem show gratuito em Salvador nesta quarta (5)

Apresentação será a partir das 17h

Escandurras, La Fúria e Parangolé realizam nesta quarta-feira (05) um pocket show aberto ao público em Salvador. A apresentação será a partir das 17h, na Praça de Eventos I do Shopping Paralela, e faz parte do projeto "Viva o Verão Paralela: 40 anos de Axé". >

A programação ainda prevê outros serviços. Nos dias 8 e 9 de fevereiro, o shopping promove um happy hour na Praça de Alimentação, a partir das 19h, com apresentações de Vinni Maia e Joyce França. >

Aulões de FitDance também fazem parte da programação e acontecem nos dias 8 e 15 de fevereiro, a partir das 11h, em parceria com a Alpha Fitness. As aulas são abertas ao público, proporcionando um momento de diversão e bem-estar. Não é necessário realizar inscrições. >

Serviço

Programação

01/03 - Carnaval do Musiclaus, das 17h às 18h30, no Piso L2, em frente à Santa Lolla. O grupo de palhaço músicos é interativo e explora os ritmos tradicionais de Carnaval, axé, marchinhas, samba-reggae, com um toque de modernidade. >