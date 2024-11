LITERATURA

Escritora baiana vence Prêmio São Paulo de Literatura 2024

Luciany Aparecida ganhou com seu primeiro romance Mata Doce, lançado no ano passado

Tharsila Prates

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 09:46

A escritora Luciany Aparecida Crédito: Divulgação Ana Reis

A escritora baiana Luciany Aparecida ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura 2024, com o romance Mata Doce, primeiro que assina com o próprio nome, na categoria Melhor Romance do Ano de 2023.

No livro, editado pela Alfaguara – Grupo Companhia das Letras, a autora narra, com uma prosa lírica, os trágicos acontecimentos que cercam um pequeno vilarejo rural no interior da Bahia.

Já na categoria Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023, Eliane Marques foi reconhecida por “Louças de Família” (Editora Autêntica Contemporânea – Grupo Autêntica). A história se passa na fronteira entre Brasil e Uruguai, tendo a vida (e a morte) de tia Eluma como ponto de partida. A narradora puxa o fio que se estende à sua primeira ancestral conhecida da linha materna, passando por outras parentes suas, para chegarem até aqui.

As duas receberão R$ 200 mil, cada uma, nesta 17ª edição do Prêmio, considerada a maior premiação individual em dinheiro do país para publicações do gênero. A cerimônia aconteceu na noite dessa segunda-feira (11), na Biblioteca Parque Villa-Lobos, na capital paulista.

Na semana passada, Luciany, que é doutora em Letras, com pesquisas nas áreas de nação, imigração, memória e identidades, também foi anunciada como finalista do Prêmio Jabuti 2024, assim como o baiano Itamar Vieira Junior.

O livro Mata Doce Crédito: Reprodução

Neste ano, a competição paulista teve, ao todo, 343 obras habilitadas, sendo 166 na categoria “Melhor Romance do Ano de 2023” e 177 concorrendo como “Melhor Romance de Estreia do Ano de 2023″. Todos os livros habilitados foram avaliados pelos seguintes jurados: Bianca Santana, Camilla Dias, Claudia Abeling, Franciéle Garcês, Gênese Andrade, Igor Vida, Lu Ain-Zaila, Mário César, Ricardo Ramos Filho e Ubiratan Brasil. Os finalistas foram avaliados pelo corpo de curadores do Prêmio composto por André Cáceres, Cida Saldanha, Heitor Botan, Ionara Lourenço e Mariana Salomão Carrara.