Espaço Cultural da Barroquinha reabre com nova área em homenagem a Iyá Nassô

Espaço Cultural da Barroquinha . Crédito: Divulgação

O circuito de arte do Centro Antigo de Salvador volta a ter à disposição um importante espaço de difusão cultural da cidade: o Espaço Cultural Barroquinha. O equipamento será reaberto ao público nesta quarta-feira (20), três anos após fechamento por conta da pandemia da Covid-19. O local retorna com a parte elétrica reestruturada e a instalação física ampliada.



O pátio externo, que deu palco para importantes projetos artísticos nos últimos anos, passa a integrar oficialmente o centro de cultura. O local foi batizado Iyá Nassô, em homenagem a uma das fundadoras do Candomblé da Barroquinha. O espaço tem ainda a sala Mário Gusmão, em homenagem ao ator, escritor, compositor, dançarino e primeiro aluno negro da Escola de Teatro da UFBA, e a galeria Juarez Paraíso, que abriga permanentemente a exposição Orixás da Bahia.

”O Espaço Cultural da Barroquinha tem se estruturando como um grande espaço de valorização das culturas negras, tanto pelo histórico, já que numa antiga igreja católica, onde existiam várias irmandades negras reunidas em torno, e também por estar numa região onde foi plantado primeiro axé de matriz ketu da cidade”, pontua Chico Assis, diretor de Patrimônio da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Sala Mário Gusmão; Espaço Cultural da Barroquinha. Crédito: Divulgação

O Espaço Cultural da Barroquinha funciona, desde 2009, na antiga Igreja de Nossa Senhora da Barroquinha, construída em 1726. Tendo a História como perspectiva, o local, além de abrigar um tempo católico, agrega grande importância às religiões de matrizes africanas.

A Barroquinha foi sede da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Martírios, formada por escravizados, em 1764. Também foi usada pela Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, que posteriormente se transferiu para Cachoeira, no Recôncavo, onde está sediada até os dias atuais. Já no século XIX, um terreiro de candomblé nasceu na parte anexa à igreja.

Integrado à Diretoria de Patrimônio e Equipamentos Culturais da Fundação Gregório de Mattos (FGM), órgão vinculado à Secretaria de Cultural de Salvador, o Espaço Cultural da Barroquinha forma, junto com o Teatro Gregório de Mattos, o Espaço Cultural Boca de Brasa – Centro, o Café-Teatro Nilda Spencer e a própria sede da FGM, todos localizados na região do Centro Antigo, compõe, segundo Assis, o quarteirão das artes.

“Tem essa proposta de ser um espaço de fortalecimento das artes aqui no Centro. A região foi considerada, no Brasil Colônia, como um portal da cidade. Um portal um portal de acesso para cidade de Salvador. A nossa proposta é que esses espaços funcionem como essa ideia de portal de acesso para as artes e para a cultura da cidade”, explica.

Música, teatro e exposição

A retomada do espaço cultural é marcada pela programação diversificada do Festival Primavera 2023, realizado pela prefeitura de Salvador. De hoje até o dia 1 de outubro, o espaço recebe uma programação especial de celebração à cultura afro-brasileira, o Projeto Afrobarroquinha.

A noite festiva de abertura tem apresentação do Cortejo Afro e a presença de Koanza, personagem criada pelo ator baiano Sulivã Bispo, e que tem milhares de seguidores nas redes sociais. A programação contempla ainda ações de música, teatro e exposição. Destaque também para o espetáculo Resistência Cabocla, uma montagem do Bando de Teatro Olodum; Sibí-Dúdú – Roda de Samba, espetáculo Kaiala e a Ocupação Sound System.

Veja a programação detalhada:

20 de setembro – 18h30: Solenidade de reabertura com apresentação do Cortejo Afro.

22 de setembro – 19h: Espetáculo Resistência Cabocla, com o Bando de Teatro Olodum.

23 de setembro - 17h e 19h: Espetáculo Resistência Cabocla, com o Bando de Teatro Olodum.

24 de setembro - 16h: Sibí Dúdú - Roda de Samba (reúne grupos Mãos no Couro, Gira D'elas e Geo da Viola).

26 de setembro - 17h: Roda de conversa PATRIMÔNIO É...

27 de setembro - 17h: Cine Cafezinho- exibição de produtos audiovisuais contemplados pelo Prêmio Jaime Sodré.

28 a 30 de setembro – 19h: Espetáculo Kaiala.