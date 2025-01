SEM MISTÉRIO

Esperando segunda filha de Neymar, Bruna Biancardi mostra barriguinha de grávida

Influenciadora está preservado mais a privacidade nessa segunda gravidez

Nesta segunda-feira (20), a influenciadora Bruna Biancardi usou suas redes sociais para exibir exibiu a barriguinha de grávida e deixar seus seguidores com mais expectativas com a chegada do bebê. Esperando a segunda filha com o jogador de futebol Neymar, Bruna já revelou que tem planos de ter mais um filho para completar o trio de herdeiros.