CANCELOU

Espetáculo A Toda Poderosa com Viviane Araújo tem apresentações canceladas em Salvador

O espetáculo “A Toda Poderosa”, da atriz Viviane Araújo, que seria realizado neste final de semana (13 e 14), às 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio, em Salvador, foi cancelado. A informação foi divulgada pela MJP Produções, responsável pela peça. Na última quarta-feira (04), Viviane foi submetida a uma cirurgia para retirar uma hérnia umbilical.

Cartão de crédito: o reembolso será feito no mesmo cartão utilizado durante a compra e aparecerá na próxima fatura ou subsequente, a contar da data em que a compra foi cancelada. As compras parceladas no cartão de crédito (com ou sem juros) serão estornadas em única vez e, se houver parcelas a vencer, serão antecipadas na mesma fatura em que ocorrer a devolução.