Clube Correio

Espetáculo Agora Inês é Morta chega a Salvador neste final

Assinantes do Clube Correio tem 40% de desconto no valor dos ingressos

O espetáculo Agora Inês é Morta chega a Salvador neste final de semana. As apresentações acontecem neste sábado (27), às 20h e domingo (28), às 19h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.