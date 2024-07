Clube Correio

Espetáculo Auto da Compadecida retorna ao Teatro Módulo para temporada nos sábados de Julho

Assinantes do Clube Correio tem 40% de desconto no valor dos ingressos

O espetáculo Auto da Compadecida, da obra do escritor Ariano Suassuna, retorna ao Teatro Módulo, aos sábados do mês de julho. As sessões começam neste sábado (06), e seguem nos dias 13, 20 e 27 de julho, sempre às 19h. Os ingressos, podem ser comprados pela plataforma Sympla.