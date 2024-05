CURTA TEMPORADA

Espetáculo 'Dolly' reestreia no Teatro Sesi Rio Vermelho

A obra é a adaptação teatral do conto homônimo da escritora Lygia Fagundes Telles

Da Redação

Publicado em 6 de maio de 2024 às 13:26

Alethea Novaes em Dolly Crédito: Divulgação

O espetáculo 'Dolly', da atriz Alethea Novaes, abre as comemorações dos 25 anos da Cia de Teatro Os Argonautas, no Teatro Sesi Rio Vermelho. A peça reestreia na próxima sexta-feira (10), em curta temporada, sempre às sextas do mês de maio, às 20h.

Em cartaz há 16 anos, a obra é a adaptação teatral do conto homônimo de Lygia Fagundes Telles. O espetáculo estreou em 2007, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, contemplado com o Prêmio Myriam Muniz - Funarte. Também esteve em cartaz no Teatro Jorge Amado e Teatro Gamboa. A peça foi remontada ainda no Rio de Janeiro, no Teatro Poeirinha.

A história de Dolly é ambientada nos anos de 1920. O conto de Lygia é inspirado no episódio real do assassinato da atriz Virginia Rappe, ocorrido na Hollywood de 1921, e recontado no encontro das personagens Dolly e Adelaide, vividas em cena pela atriz Alethea Novaes.

Responsável pela adaptação do texto, Alethea Novaes escolheu levar o conto para os palcos pela identificação com a forma com que a autora expõe o íntimo de suas criaturas, com a ação envolvendo jovens personagens em torno de seus sonhos. A obra, sobretudo, celebra a arte, a literatura, a esperança e o amor.

Alethea Novaes é mestranda e bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Com trinta anos de carreira, coleciona personagens marcantes em montagem como 'Cuida bem de mim', 'Hamlet' e 'Um Vânia de Tchekhov'. No Rio de Janeiro, atuou no espetáculo 'Hamelin', dirigido por André Paes Leme, além de acumular diversas participações em cinema e TV.

Serviço:

O que: Espetáculo Dolly

Quando: de 10 a 31 de maio, às sextas-feiras, 20h

Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

Ingressos: R$ 40,00/20,00, no Sympla e bilheteria do teatro

Duração: 50 minutos