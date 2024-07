CENAS DE UM NORDESTE BRINCANTE

Espetáculo infantil Cadê Rádbrin? estimula aventura musical pela cultura popular brasileira

Peça acontece neste final de semana na Caixa Cultural Salvador

Luiza Gonçalves

Publicado em 11 de julho de 2024 às 09:20

Espetáculo infantil Cadê Rádbrin? estimula aventura musical pela cultura popular brasileira Crédito: Divulgação / Caio Lirio

Cadê Rádbrin? - Uma Aventura Brincante faz da musicalidade, cores e brincadeiras da cultura nordestina protagonistas de uma narrativa envolvente para crianças e adultos neste final de semana. A peça infantojuvenil será apresentada no sábado, às 11h e às 15h, e no domingo, às 15h, na Caixa Cultural, na Rua Carlos Gomes.

Pautado na diversão, o espetáculo é uma verdadeira celebração à brincadeira: “Um show interativo do começo até o fim: tem roda de coco, tem bumba meu boi, quadrilha, tudo quanto é brincadeira. E a gente fala que é para todas as idades, de crianças de zero a mais de 100. A gente tenta trazer os pais também para o universo infantil, fazer todo mundo ficar junto, pais e filhos brincando com a gente também. É um show para todo mundo participar”, defende o multi-instrumentista e artista plástico Rafael Kalunga.

Ele, juntamente com Iara Castro, atriz e arte-educadora, e o arte-educador e músico Gil Santana, integra o grupo cênico-musical Cadeiradebrin, responsável pelo espetáculo. Os amigos fundaram o projeto em 2014, inspirados nos brincantes da cultura popular e motivados pelo desejo de unir as culturas populares, teatro, música e dança em um movimento de artes integradas em constante diálogo.

O coletivo já possui mais de 20 músicas e quatro espetáculos autorais, sendo o primeiro deles justamente Cadê Rádbrin? - Uma Aventura Brincante, que retorna aos palcos para celebrar os 10 anos de atuação do grupo.

“Gil já tinha algumas composições musicais e, a partir daí, montamos um espetáculo que unisse essas músicas, trazendo minha contribuição nessa parte mais teatral, para que criássemos uma história que costurasse esse repertório. Inicialmente, a gente apresentava em eventos, praças, no teatro de rua e depois adaptamos ele para palco”, relembra Iara Castro.

Na narrativa, um menino chamado Rádbrin se encanta pelo som de um instrumento diferente e se perde dos pais em uma visita à feira. A situação preocupante se transforma em uma grande aventura: à procura dos pais, o menino vive situações inusitadas que o levam a conhecer com encantamento e alegria a cultura nordestina.

“O processo de criação do espetáculo Cadê Rádbrin foi pensado e criado coletivamente. Nossa principal influência são os brincantes e brinquedos da nossa cultura, escolhendo um contexto mais rural e buscando interagir com o público, bem como trazê-lo para nossa brincadeira”, explica Gil Santana. Ele realiza a direção musical do espetáculo a partir de experimentações e composições autorais, baseadas em referências sonoras nordestinas. Kalunga também assina a direção musical, além da confecção de instrumentos, cenário e adereços dos figurinos.

Cultura nordestina

A peça dura cerca de uma hora e conta com diversos instrumentos musicais, adereços cênicos, máscaras e canções originais. Equilibrar todos esses elementos em um espetáculo não foi uma tarefa fácil, explica Iara: “Essa dinâmica de mesclar narrativa com outros elementos artísticos no início foi um desafio para nós porque quando entra a música, a dança que é muito forte, as máscaras, elas chamam muita atenção. Então, na narrativa, a forma de chamar a atenção do público e fazer com que as pessoas prestassem atenção na história teve que ser diferente. Mas fomos descobrindo um formato bem orgânico em que conseguimos vivenciar ali as culturas populares e a história”.

Ao longo dos anos, o grupo foi aperfeiçoando sua abordagem para lidar com diferentes públicos, incorporar linguagens e transmitir suas histórias, tanto no narrativo quanto no visual. “As recompensas são as risadas, a fala das crianças e adultos que são convidados a entrar neste mundo da imaginação e da brincadeira”, declara Gil Santana.

Para Rafael Kalunga, encenar Cadê Rádbrin é contribuir para a valorização da cultura brasileira e suas particularidades, que, muitas vezes, são deixadas em segundo plano. “A gente tem a tendência de esquecer, deixar um pouco de lado. Então, eu acho muito importante mostrar o valor da nossa cultura daqui do Brasil, são muitas manifestações e precisamos conhecê-las”, defende.