Espetáculo musical faz homenagem a Raul Seixas

Apresentação acontece sexta (12) e sábado (13) no Teatro Casa do Comércio; Clube CORREIO dá 40% de desconto

Publicado em 11 de abril de 2024 às 07:00

O músico Marcos Clement Crédito: divulgação

O espetáculo musical Contando Raul Seixas – Músicas e Histórias do Maluco Beleza, protagonizado pelo artista e produtor cultural Marcos Clement, está completando uma década de apresentações em homenagem ao pai do rock nacional. Nesta nova temporada, Clement chega ao palco do Teatro Sesc Casa do Comércio nesta sexta (12) e sábado (13).

O espetáculo intercala músicas com histórias curiosas da vida do Maluco Beleza. Além de Marcos Clement, integram a banda que toca Raulzito os músicos Zito Moura (teclado), Lorena Martins (bateria), Bruno Michel (guitarra) e Cesário Leone (contra-baixo).

O show conta também com a participação especial de um artista que fez parte da história de Raul, o cantor e compositor Wilson Aragão, parceiro do roqueiro na música Capim Guiné. Ele conta diversos ‘causos’ sobre suas vivências com o Maluco Beleza.