Espetáculo 'Uma aventura jurássica' faz curta temporada em Salvador; assinantes do Correio têm desconto

Sucesso por todo o Brasil, com sessões esgotadas e sucesso de crítica, retorna à Salvador, dias 01 e 02 de Julho o espetáculo “UMA AVENTURA JURÁSSICA”. A história de dois irmão que adormecem na floresta e acordam em meio à dinossauros famintos.



Reunindo protótipos de última geração, o espetáculo apresenta de forma caprichosa réplicas de diversos répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação.



Beto e Maju são irmãos e vivem brincado em seu quintal próximo a uma floresta. Sempre inventando brincadeiras novas, Maju resolve brincar de dinossauros, pois ela adora estórias com esses animais fantásticos que viveram na terra a muitos milhões de anos. Já Beto não gosta da ideia, pois não acredita que um dia eles tenham existido de verdade. Maju insiste na brincadeira e entra pela floresta, fazendo com que Beto entre também. Os dois acabam se perdendo e adormecem. Quando acordam encontram dinossauros famintos. E agora o que será que ira acontecer? Será que nossos amiguinhos vão escapar dessas feras pré-históricas? Venha e traga sua família para invadir essa floresta jurássica com muita musica e alegria.