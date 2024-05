clube correio

Espetáculo 'Uma Aventura Jurássica' tem curta temporada em Salvador; assinantes do Clube Correio têm 40% de desconto

Sucesso por todo o Brasil, com sessões esgotadas e sucesso de crítica, retorna à Salvador, dias 4 e 5 de maio o espetáculo “UMA AVENTURA JURÁSSICA” no Teatro Jorge Amado, na Pituba. A história de dois irmão que adormecem na floresta e acordam em meio à dinossauros famintos. Reunindo protótipos de última geração, o espetáculo apresenta de forma caprichosa réplicas de diversos répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação. Ingressos promocionais de lançamento já à venda no local e no Sympla. Assinantes do Clube Correio têm 40% de desconto na compra dos ingressos.