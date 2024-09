DEBAIXO DO MESMO TETO

Esposa de Arlindo Cruz leva namorado para viver em apartamento com cantor

Artista sofreu AVC em 2017 e vive com sequelas

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 11:34

Babi e Arlindo Cruz ainda são casados Crédito: Reprodução / Redes sociais

A esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, agora mora com o marido e também o namorado, André Caetano. Todos vivem sob o mesmo teto, em uma cobertura na zona oeste do Rio de Janeiro. A mudança aconteceu nesta semana, após a filha de Babi, Flora Cruz, ir para o reality A Fazenda e deixar a neta do sambista sob os cuidados da avó. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

Nas redes sociais, André já compartilhou uma foto aproveitando o novo lar. Ele postou uma imagem deitado numa espreguiçadeira, de frente para o parque aquático. Pessoas próximas à família contaram que o namorado foi para a nova casa para ajudar na criação da criança, enquanto a mãe está no reality show.

Na noite de terça-feira (16), amigos se reuniram no imóvel para acompanhar a estreia do reality rural da Record. A coluna detalhou que o cantor ficou no quarto, onde passa grande parte do tempo desde o Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu em 2017, e os convidados ficaram na sala comemorando a entrada da influenciadora no programa.

Filha de Arlindo Cruz revela o valor por mês em despesas médicas do pai

No reality, Flora Cruz, revelou aos colegas de confinamento sobre o estado de saúde do pai e a situação financeira da família. "Até os 12 anos, era dondoca, tinha motorista, segurança, tudo. Fui do céu ao inferno", afirmou.

"A gente paga R$ 30 mil por mês para o plano de saúde, só que o meu pai não canta mais. O dinheiro de direito autoral é pra cuidar da saúde do meu pai", acrescentou.