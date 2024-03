SOBRE OFENSAS

Esposa de Ferrugem se pronuncia sobre briga entre cantor e Ludmilla

Thais Vasconcellos se pronunciou pela primeira vez desde que a briga entre o cantor Ferrugem, seu marido, e Ludmilla começou. Ela usou seu Instagram na madrugada desta terça-feira, 19, para demonstrar sua indignação com o vazamento do vídeo que traz críticas a Lud.

Uma seguidora da mulher de Ferrugem disse: "Estou p... para c.. *, querendo saber quem foi a v... que vazou e tirou totalmente do contexto. Ódio". Thais respondeu dizendo "Calma minha irmã, aqui se faz, aqui se paga", demonstrando estar tranquila com a repercussão dos comentários.