Esposa revela que tinha 6 anos quando decidiu que casaria com Renato Aragão: ‘A vida inteira’

"Eu desde os seis anos sempre fui apaixonada pelo Renato e tentei a vida inteira encontrar com ele", explicou ela durante participação no programa Altas Horas, da TV Globo.

"O mais importante, gente, não esqueçam de ter aquele pensamento positivo. Eu olhava pra televisão a vida inteira e falava: 'o dia que ele me conhecer, ele vai gostar de mim'. A vida inteira!".

Em papo com Serginho Groisman, ela disse que passou anos mentalizando a chance de encontrar com o artista. "Foram 17 anos emanando esse pensamento. E quando eu encontrei com o Renato depois de 17 anos. Tiveram algumas interrupções, mas eu consegui realmente falar: 'você é o amor da minha vida'", disse.