Estão abertas inscrições para oficinas com equipe de O Rabo e a Porca

Aícha Marques, João Lima e Renata Hasselman. Crédito: divulgação

A partir da próxima segunda-feira (14), integra a programação do espetáculo O Rabo e a Porca uma série de oficinas gratuitas para ampliar os conhecimentos dos admiradores da arte teatral de Salvador, que serão ministradas por profissionais que integram a equipe da montagem.



Cada atividade possui 30 vagas, que serão preenchidas mediante inscrição online até sábado (12) e realizadas no Centro Cultural Ensaio, no bairro do Garcia. São elas a Oficina de Direção Teatral, a Oficina de Técnicas de Composição Cênica e a Oficina de Gestão e Produção Cultural (dias e horários abaixo). Inscrições pelo link: www.linktr.ee/oraboeaporca e os resultados saem no sábado (12) mesmo pelo instagram @oraboeaporca

Com última apresentação marcada para domingo (13), no Teatro Gregório de Mattos, a peça protagonizada pelas atrizes baianas Aicha Marques e Manu Santiago provou para o público que o poder do teatro consegue romper a barreira da palavra falada e expressar emoções apenas com a visualidade.

Após a estreia, a produção segue para outra temporada em Salvador na Sala do Coro no mês de setembro. Também estão previstas apresentações em Lauro de Freitas e Feira de Santana. Sem a barreira da língua e tratando de temas universais, está nos planos do elenco levar a peça para outras cidades e países.

SERVIÇO - Oficinas gratuitas pela equipe do espetáculo O Rabo e a Porca, no Centro Cultural Ensaio, Garcia

Direção Teatral com João Lima (@joaolimateatro) | Data: 14 e 16/8 | Horário: 18h às 21h

Técnicas de Composição Cênica com Aicha Marques (@aichamarquesatriz) | Data: 15 e 17/8 | Horário: 18h às 21h