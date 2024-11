NA JUSTIÇA

Estilista processa Anitta e pede remoção de 2 videoclipes da cantora no YouTube

A profissional cobra indenização de R$ 1 milhão por violação de direitos autorais

Lucia Helena alega que a cantora usou roupas criadas por ela sem atribuição de devidos créditos, em dois clipes de Anitta: Is That For Me (2017) e Vai Malandra (2017). O último conta com mais de 456 milhões de views no YouTube.