LUTO NA DRAMATURGIA

Estrela de 'Barrados no Baile', Shannen Doherty morre aos 53 anos

Estrela da série Barrados no Baile, a atriz Shannen Doherty morreu aos 53 anos de idade nesse sábado (13). Ela lutava contra um câncer de mama há alguns anos.

“É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, 13 de julho, ela perdeu a batalha contra o câncer depois de muitos anos lutando contra a doença”, declarou Leslie Sloane, assessora da artista.

Em abril deste ano, ao gravar um episódio do podcast Let’s Be Clear, a atriz contou que o câncer estava em estágio 4. Em 25 de junho, ela revelou que havia doado todos os seus pertences para poupar sua mãe de ter que se desfazer das coisas no luto.