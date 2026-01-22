CULTURA POP

Eu tenho a fooooorça! Primeiro trailer do filme He-Man é lançado e mostra retorno épico dos Mestres do Universo. Confira vídeo

Produção aposta em ação, fantasia e nostalgia para conquistar nova geração. Lançamento será este ano

Moyses Suzart

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:53

He-Man ganha primeiro trailer oficial Crédito: Divulgação

Puro suco de nostalgia, mas sem a breguice fracassada do filme do Dolph Lundgren. O aguardado retorno de He-Man às telonas ganhou forma nesta quinta-feira (22) com o lançamento do primeiro trailer oficial de He-Man e os Mestres do Universo. O material marcou a estreia das primeiras imagens do novo live-action inspirado na clássica animação dos anos 1980 e rapidamente movimentou as redes sociais, reacendendo a nostalgia de gerações de fãs. Diferente da película feita há 39 anos, o novo busca ser fiel à franquia, mas com um tema atual.



O trailer apresenta um vislumbre do reino de Etérnia, com cenários grandiosos, atmosfera épica e uma abordagem visual que combina fantasia, tecnologia e ação. Logo nos primeiros segundos, a produção já deixa claro o tom mais cinematográfico da nova adaptação, apostando em batalhas, efeitos especiais, mas com um detalhe: Adam, que é o He-Man sem tanga, não é o príncipe preguiçoso visto nos desenhos dos anos 80, mas um funcionário de crachá na Terra. O trailer sugere que ele foi mandado para nosso universo, por causa de uma suposta guerra em Etérnia.

Além do herói empunhando a lendária Espada do Poder, que tudo indica também está no nosso planeta, o vídeo também destaca personagens icônicos da franquia, como Teela, Mentor e membros da guarda real, além de pistas sobre o enredo, que deve explorar a origem do príncipe Adam e sua transformação no defensor de Etérnia. O Gato Guerreiro aparece, diferente de Gorpo.

O projeto faz parte da nova aposta de Hollywood em resgatar franquias clássicas para uma nova geração de espectadores. Após o sucesso de produções baseadas em brinquedos e desenhos dos anos 80 e 90, como a Barbie, o estúdio responsável pelo filme investe em uma releitura que promete equilibrar fidelidade ao material original e atualização estética para o público atual.

A divulgação do trailer também impulsionou o engajamento dos fãs, que comentaram detalhes visuais, figurinos e a caracterização dos personagens. Muitos destacaram a atmosfera mais sombria e épica, enquanto outros celebraram o retorno de uma das franquias mais populares da cultura pop.

Nicholas Galitzine (Uma Ideia de Você) fará o personagem principal, o Príncipe Adam que quando empunha a espada e invoca o poder de Grayskull, assume a forma do herói He-Man. Também no elenco do filme estão Camila Mendes (Riverdale) como Teela, Idris Elba (Thor: Ragnarok) como Mentor Alison Brie (Juntos) como Maligna, Morena Baccarin (Deadpool) como a Feiticeira e, no papel do vilão Esqueleto, Jared Leto (Clube de Compras de Dallas).

Outros personagens de He-Man no filme incluem o Homem-Cabra (Hafthor Bjornsson), Mandíbula (Sam C. Wilson), Roboto (Kristen Wiig), Aríete (Jon Xue Zhang) e, claro, o Rei Randor (James Purefoy) e a Rainha Marlena (Charlotte Riley).