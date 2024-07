GRATUITO

Evento da Academia de Letras da Bahia debate produção de arte da periferia

Farão parte do debate: Mianga Gavião, mobilizadora de movimentos sociais e liderança do Calabar, para falar sobre questões que mobilizam as comunidades e possibilitam a produção de conhecimento a partir das escrevivências, termo criado pela escritora Conceição Evaristo; Ailton Ferreira, sociólogo, coordenador do Instituto Reparação e ex-secretário Municipal da Reparação e superintendente de Direitos Humanos do Estado; e Fabrício Brito, articulador da Periferia Brasileira de Letras (PBL) e diretor do Grupo de Arte Popular A Pombagem, coletivo que une literatura, museologia e teatro, que teve início em 2009, entre a Fazenda Grande do Retiro e São Caetano.