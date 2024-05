PROGRAMAÇÃO

Evento gratuito discute as diferentes faces da cidade de Salvador

Escritores se reúnem no dia 11, no Goethe Institut, para refletir a vida na capital baiana

Quatro autores, trajetórias distintas na cidade de Salvador. As vivências de cada um deles serão compartilhadas em uma mesa literária que será promovida às 16h30 do próximo sábado (11), no Goethe Institut, no Corredor da Vitória.