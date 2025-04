PREOJETO MURAL

Evento sobre murais destaca arte urbana com oficinais e palestras gratuitas

Programação reúne 16 oficinas, 25 expositores e 8 bate-papos no Doca 1

Luiza Gonçalves

Publicado em 3 de abril de 2025 às 09:27

Projeto Mural - Movimento Urbano de Arte Livre Crédito: Divulgação/Heder Novaes

O Projeto MURAL – O Movimento Urbano de Arte Livre tem marcado a paisagem cotidiana de Salvador desde 2016 com enormes murais coloridos espalhados pela cidade, que reúnem diversidades de técnicas de pintura, grafite, gravura e de artistas locais. Democratizar as artes visuais é o pilar principal da iniciativa, seja em obras que valorizam a beleza da cidade e reforçam a tradição do muralismo na Bahia, ou em atividades formativas, acessibilizando técnicas artísticas ao público. >

A partir desta sexta-feira (4), o MURAL chega à sua quarta edição como festival celebrativo das artes, reunindo, no Doca 1, um encontro de artistas visuais e criativos. O evento recebe 16 oficinas e oito bate-papos sobre diferentes linguagens artísticas, funcionando como um pontapé inicial para aqueles que também desejam colocar a mão na massa. São atividades que abordam noções de estamparia, colagem, gravura, macramê, bordado, ilustração, processos criativos, entre outras. “Temos várias oficinas para públicos diversos. A programação vai da criança, passando pelo jovem, adulto, até o idoso, tem para todas as idades”, reforça a idealizadora e curadora do projeto, Vanessa Vieira.>

A criadora Tai Oliver será responsável por ministrar a oficina de Processos Criativos - Vivência e Prática no sábado, das 10h30 às 15h30, com pausa de 1h30 para o almoço, para pessoas a partir de 15 anos. “Para a oficina, vou levar um pouco da minha experiência entre design, artes visuais e artesanato, para construir uma forma simples de observação e replicar em uma materialização de ideias e produtos, primando pela criatividade e autenticidade”, explica a artista.>

Quem se encanta por texturas e trabalhos manuais poderá aproveitar a Oficina de Criação em Madeira, na sexta-feira, às 16h, com o artesão Matheus Guimarães. Na atividade, Guimarães pretende explorar pintura em peças de madeira, construção visual e diferentes utilizações decorativas. “Será um espaço de criação bem livre para cada um trazer suas referências, preferências e modos de fazer”, pontua. Outra oportunidade é a Oficina de Macramê, do coletivo Aruanda Macramê. “Irei ensinar como fazer suporte de planta, uma peça rápida e simples de fazer, que pode deixar o ambiente da sua casa muito mais charmoso, com uma peça artesanal”, afirma um dos artesãos. A atividade acontece na manhã do domingo (6), às 10h.>

Outro destaque na programação são os bate-papos voltados para cultura e sociedade, incluindo conversas temáticas voltadas à expansão e importância artística do muralismo, como os bate-papos Projeto MURAL/Juarez Paraíso e o Muralismo na Bahia e Artistas 4ª Edição Projeto MURAL – com Eder Muniz e Yacunã Tuxá, responsáveis pela criação dos novos murais espalhados por Salvador.>

O Doca 1 vai receber ainda uma Feira de Arte e Criatividade, com a participação de 25 artistas selecionados, que terão a oportunidade de expor e comercializar seus trabalhos durante os dias do festival, além de atividades como live paints, exposição documental e shows.>

“A gente pretende estar cada vez mais contribuindo com essa ampliação da galeria de arte urbana, aberta, livre, pública na nossa cidade e também valorizar cada vez mais os artistas locais, trazer artistas também de fora para que possam promover uma troca, desde conhecimentos, técnicas, estilos, e isso possa estar cada vez mais se profissionalizando. Eu fico muito feliz de conseguirmos dar continuidade a um projeto como esse, que é o primeiro projeto de arte vertical de Salvador”, finaliza Vanessa Vieira.>