LIVRAMENTO

Ex-BBB 24 Vinicius sofre acidente e ônibus capota na estrada

O quinto eliminado do BBB 24, Vinicius, revelou aos seguidores que sofreu um acidente de ônibus na madrugada desta segunda-feira (8).

O paratleta estava viajando, saindo de Maringá para o Paraná, em direção a Londrina, quando tomou um susto com o coletivo capotando na estrada.

"Uma caminhonete, acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado", explicou.

Segundo Vinicius, em vídeos publicados nos stories do Instagram, ele teve apenas ferimentos leves de pancada e agradeceu por ter sido só um livramento.

"Livramento. Acidente grave. O ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus sempre com seus anjos me guardando", disse.

Em conversa ao GShow, Vini disse que o motorista do carro que bateu contra o coletivo faleceu e o motorista do ônibus ficou preso nas ferragens. O paratleta contou que conseguiu tirar algumas pessoas do ônibus.