GRANA SOBRANDO

Ex-BBB Davi Brito planeja viagem para Dubai após brincadeira com seguidores: 'Tô duro'

Campeão do BBB brincou com os seguidores que estava 'duro'

Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 18:45

Davi Brito Crédito: Reprodução

O milionário baiano e atual campeão do reality Big Brother Brasil (BBB), Davi Brito, causou nas redes sociais com uma publicação, em tom de humor, pedindo "pix" para seguidores. Agora, o ex-motorista compartilhou seu planos recentes de lazer: uma viagem internacional para Dubai. A publicação foi feita nesta terça-feira (1º).

Na imagem, Davi compartilhou uma foto da sua tela do computador, no momento em que buscava por locais para reservar no cidade mais populosa dos Emirados Árabes Unidos. "Faça acontecer e não veja acontecendo. Vamos em Dubai", escreveu o ex-brother na publicação.

Story de Davi Crédito: Reprodução

Campeão do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais para pedir que seus seguidores façam transferências bancárias para a sua conta. O ex-participante do reality mostrou um print do seu saldo na manhã desta segunda-feira (30).

Nas redes sociais, ele disse que todo início de semana amanhece sem dinheiro na conta bancária. “Alguém me explica por que minha conta amanhece zerada na segunda-feira? Com R$ 2 na conta eu fico sem entender. E agora para pagar as contas? Ai depois ficam me pedindo pix. Eu não tenho não. Tô duro”, brincou o baiano.