CRIME

Ex-BBB Felipe Prior é condenado pela Justiça em novo caso de estupro

Prior responde a mais outros três processos por estupro na Justiça paulista

O ex-BBB Felipe Prior foi condenado por um novo crime de estupro. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou procedente o pedido do Ministério Público da condenação. O caso ocorreu na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo, em fevereiro de 2015.

Prior teria forçado relação sexual com a vítima em uma barraca durante uma viagem de Carnaval, em fevereiro de 2015. Em depoimento, o ex-BBB admitiu que teve relações sexuais com a moça, mas negou que tenha acontecido de forma agressiva e disse que foi consensual.

Em documento enviado ao TJ paulista, o Ministério Público afirma que no dia dos fatos, Prior e a vítima se beijaram. O ex-BBB, então, "passou a beijar e a passar as mãos pelo corpo da vítima quando estavam na piscina, na presença de outras pessoas, o que deixou a ofendida constrangida". Os dois deixaram o local e foram para a barraca.

“Na barraca onde a vítima dormia, sendo que a vítima estava de biquíni e o acusado de sunga, este foi rapidamente tirando sua roupa e forçou a cabeça da ofendida contra seu pênis para que ela fizesse sexo oral, sendo que o pênis do acusado chegou a tocar na boca da vítima. A vítima imediatamente falou que não queria e empurrou o acusado. Contudo, aproveitando-se de sua força física, de seu peso e de seu tamanho, o acusado deitou a vítima e deitou-se sobre ela, colocando apressadamente uma camisinha no seu pênis. A ofendida disse não, que não iria transar com o acusado, sendo que ele não a ouvia e usou a força do peso do corpo dele, a configurar a violência, mantendo a ofendida imobilizada, para penetrar seu pênis na vagina da vítima, que sentiu dor, diante da total ausência de lubrificação”, diz o relatório da instituição.