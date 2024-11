NA JUSTIÇA

Ex-BBB Felipe Prior é condenado por novo crime de estupro

A decisão judicial coloca Prior em 6 anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto

Anna Luiza Santos

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 22:04

Felipe Prior Crédito: Reprodução

O ex-bbb Felipe Prior teve a sua segunda condenação por estupro acatada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, atendendo ao pedido do Ministério Publico. Em setembro deste ano, o empresário já havia sido condenado por outro mesmo crime ocorrido em 2014.

Nesta segunda-feira (11), o portal Leo Dias confirmou que a decisão foi aceita pelo juiz Vinicius Castrequini Bufulin, em que reconheceu que as provas apresentadas pelo Ministério Público eram suficientes para manter a condenação do ex-BBB em 6 anos de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Essa condenação é um processo movido do caso de que Prior forçou relação sexual com uma mulher em uma barraca durante uma viagem de Carnaval em fevereiro de 2015 no interior de São Paulo. A vítima estava dormindo quando foi atacada.

O MP afirma ainda que Prior tentou descredibilizar a vítima. “O réu tenta fazer crer que a vítima teria inventado os fatos porque ficou enciumada por ele ter ficado [com outra mulher] no mesmo dia e até o final do evento carnavalesco. […] Os fatos somente foram revelados pela ofendida anos após o ocorrido, depois que a vítima tomou consciência efetiva de que tinha sido vítima de estupro e que não teve qualquer culpa pelo ocorrido. Se ela quisesse inventar os fatos para prejudicar o réu, por ter se sentido enciumada, ela teria feito isso naquela oportunidade”, detalha o promotor.

“Inventar fatos tão graves, por razões tão banais, não parece condizer com a personalidade da vítima. Os fatos somente foram revelados pela vítima às autoridades após ela saber que o réu tinha praticado fatos semelhantes com outras mulheres, inclusive, valendo-se do mesmíssimo modus operandi”, encerrou.