Ex de Kanye West e sucesso no cinema: quem é a atriz que está há quase três anos sem sexo

"2,5 anos de celibato e nunca estive melhor", afirmou a atriz Julia Fox

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 15:00

Julia Fox Crédito: Reprodução/ Instagram

A atriz hollywoodiana Julia Fox, viralizou nas redes sociais após um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, em que afirma estar há pelo menos dois anos e meio sem ter relações sexuais. "2,5 anos de celibato e nunca estive melhor", afirmou Julia.

Julia namorou com rapper americano Kanye West no ano de 2022, mas relação logo teve seu fim por conta da rotina do cantor. "Simplesmente não era sustentável. Perdi cerca de 15 quilos naquele mês", contou Julia ao The New York Times ao relemebrar do relacionamento que durou cerca de 15 dias.

Nesse mesmo ano, a atriz ítalo-americana chocou os fãs ao ser flagrada indo até um supermercado em Los Angeles apenas de lingerie. Na ocasião, fotos de Julia mostravam a atriz vestida com calcinha, sutiã, um blazer, botas e ócuos escuros.

A atriz de 34 anos iniciou sua carreira em 2018, mas o primeiro filme de destaque que participou foi "Joias Brutas" em 2019, ao lado do comediante Adam Sandler. No longa, a atriz interpretou Julia de Fiore, trabalhadora de uma joalheria e namorada do personagem de Adam. A obra, inclusive, lhe rendeu uma indicação ao Gotham Award de melhor atriz do ano de 2022.

Em 2017, a atriz viveu um episódio de assédio quando era modelo e trabalhou com o fotógrafo Chuck Close, segundo artigo publicado no site Huffpost. De acordo com o artigo, Chuck teria pedido para Julia tira a roupa durante o ensaio, mesmo sem ter combinado previamente com a modelo. O fotógrafo teria ainda elogiado as partes ímtimas da moça. Segundo o Hollywood Reporter, Chuck pediu desculpas publicamente para a atriz após as acusações.