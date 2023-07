Ex de Luís Fabiano pede medida protetiva após suposta violência doméstica

O ex-jogador do São Paulo, Luís Fabiano, está sendo acusado de violência doméstica e ameaças verbais. A ex-mulher do ex-atleta, Juliana Paradela, pediu uma medida protetiva contra o comentarista da ESPN.



Após um casamento de 24 anos, Juliana anunciou a separação depois de descobrir diversas traições do ex-marido. Com isso, o ex-jogador estaria, supostamente, ameaçando a ex-companheira, segundo informações da jornalista Fabíola Reipert, da Record TV.