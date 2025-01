CLIMÃO

Ex de Nicolas Prattes foge do ator e de Sabrina Sato em evento de escola de samba

Sabrina é rainha de bateria da mesma escola da ex do marido

Recém-casados, Nicolas Prattes e Sabrina Sato já voltaram da lua de mel e retornaram a agenda de trabalho neste domingo (19) na feijoada da Vila Isabel, escola em que Sato está estreando como rainha de bateria. Só que quem também estava lá era Luiza Caldi, ex-namorada de Nicolas antes do romance dele com Sato.

Luiza estreia neste Carnaval como musa da mesma escola de Sabrina Sato, contudo, as duas não posaram juntas durante o evento e escolheram sambar cada uma em seu canto.

Sabrina dançou com os ritmistas da Vila no meio da quadra da escola, sendo admirada por Nicolas, que até arriscou tocar bateria atrás dela. No outro lado, Luiza decidiu ficar em uma área vip e só desceu para sambar na pista após Sabrina e Nicolas deixarem o local.