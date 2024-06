AJUDINHA

Ex-Floribella aconselha Rafa Kalimann a não trocar palavras do texto: 'Ir até o fim'

"A gente tem que entender que é o primeiro personagem da Rafa numa novela, e que ela está lidando a primeira vez com essas questões do ator. Eu já me senti muito desconfortável com a exposição do meu corpo. Então enquanto eu não me sentia confortável nesse lugar, eu não fiz personagens que tinham essa exposição", disse a artista.