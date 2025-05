EM ALERTA

Capela de igreja em Salvador é interditada por risco na estrutura

Decisão foi tomada após a constatação do agravamento das condições do telhado

A Capela Sagrada Família, localizada na sede da Cúria Metropolitana Bom Pastor, em Salvador, está temporariamente interditada por motivo de segurança. A decisão foi divulgada na última sexta-feira (16) após a constatação do agravamento das condições estruturais do telhado. >

Diante do ocorrido, todas as celebrações e atividades litúrgicas foram provisoriamente transferidas para o Centro de Pastoral da Cúria, onde serão realizadas até que a reforma necessária seja viabilizada. >

Veja como será o funcionamento:

18/05 (domingo): as missas acontecerão no Auditório Dom Geraldo Magela.>

A partir do dia 19/05 (segunda-feira) as celebrações passam a ocorrer no Auditório do Centro de Pastoral.>