PESADELO

Ex-atriz da Globo revela ter sido dopada e chantageada na Europa

Em desabafo nas redes sociais, artista contou ter sido vítima de golpe após confiar em uma pessoa que mal conhecia

Segundo Maia, ela convidou essa pessoa para um encontro, mas acabou sendo dopada e roubada. “Essa pessoa me dopou, essa pessoa me roubou milhares de euros, e essa pessoa tirou vídeos íntimos do meu celular e está tentando me chantagear”, escreveu.>