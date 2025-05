ACABOU

Rafaella descobre traições de Gabigol e namoro chega ao fim

Jogador teria uma “peguete fixa” em BH e se envolvido em noitadas com Kaio Jorge

Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2025 às 12:34

Gabigol e Rafaella Santos Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Após quase seis meses de namoro, Rafaella Santos decidiu encerrar de vez o relacionamento com Gabigol. Fontes próximas à influenciadora confirmaram ao portal LeoDias que ela não tolerou mais as supostas traições e a rotina de festas do jogador em Belo Horizonte, onde ele atua pelo Cruzeiro.>

De acordo com pessoas próximas a Rafaella, a irmã de Neymar Jr. chegou ao limite diante da postura do atacante. Segundo relatos, Gabigol teria uma "peguete fixa" na capital mineira, onde aluga uma mansão avaliada em R$ 25 milhões. Ainda segundo as fontes, ele costumaria sair para festas na companhia do também jogador Kaio Jorge.>

Enquanto Gabigol continuaria aproveitando a noite, Rafaella teria reagido com distanciamento e optado por uma viagem após colocar um ponto final no namoro. O relacionamento já dava sinais de crise: em março, o atacante foi ausência em um jantar íntimo promovido por ela para comemorar seu aniversário.>

O fim do namoro começou a ser especulado no início da semana, quando internautas notaram que Gabigol arquivou todas as fotos em que aparecia com Rafaella. Entre os registros estavam viagens internacionais e momentos de intimidade.>