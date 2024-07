MÚSICA POP

Ex-integrante do Now United desembarca em Salvador em agosto

A cantora e dançarina Sofya Plotnikova, que fez parte do grupo global Now United, desembarcará em Salvador no dia 10 de agosto. A vinda será para a divulgação do “Music For Dance Tour”, projeto voltado a dança em colaboração com a FitDance. No evento os fãs de Sofya participarão de um workshop, meet & greet, entre outras atividades.