POLÊMICA

Ex-jogador do Bahia, que ganha R$ 100 mil, é exposto após se negar a comprar calça jeans à filha

Ex-companheira contou que jogador deu brinco de luxo para atual namorada

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 09:51

Ytalo José Crédito: ECB

O ex-jogador do Bahia, Ytalo José Oliveira, de 36 anos, estaria se negando a comprar uma calça jeans para a filha de 13 anos, Laura, fruto do antigo relacionamento com Nane.

A ex-companheira do esportista expôs Ytalo nas redes sociais, explicando que ele a colocou na Justiça duas vezes, mas precisou processá-lo para se defender. Segundo Nane, que tem outros dois filhos com Ytalo - incluindo um autista - ela sempre tentou conversar e fazer acordos, tanto para pensões e até visitas, mas tem ficado cada vez mais complicado conseguir entrar em contato com o jogador.

Ytalo, que passou pelo time baiano em 2022 e atualmente está no Remo, manda mensagem para a filha alegando que não tem dinheiro, mesmo com o salário de R$ 100 mil exposto pelo presidente do clube em que ele trabalha.

"Ele passa três meses sem ligar, sem saber se está vivo ou se está morto. Nos dias de enchentes, vocês acham que ele ligou para perguntar se a gente estava embaixo da água? Nunca se importou. Depois dessa, mandar mensagem para a minha filha foi a gota d'água", disse Nane.

Em uma das mensagens trocadas entre o jogador e a adolescente, Ytalo alegou que não tinha como comprar uma calça para a filha porque, supostamente, estaria passando por problemas financeiros.

"Filha, quando eu tinha condições, ajudei? Ajudei. Agora, eu estou sem condições de ajudar vocês. Tem a pensão de vocês, tem a pensão do Enrico (outro filho). Não estou em condições nem de pagar a pensão de vocês - estou me desdobrando para pagar. Não é porque eu não quero, é porque eu não tenho condições, senão não ia conseguir nem comer", teria dito ele.

Em outra publicação nos stories do Instagram, Nane mostrou que Ytalo deu um brinco de luxo, da marca Swarovski, para a atual namorada dele. "Pobre CLT", debochou.

Print de Nane sobre presente da atual namorada de Ytalo Crédito: Redes sociais

Ainda nas exposições, Ytalo também teria alegado que "não tinha casa" para receber os filhos e visitou as crianças apenas duas vezes em sete anos.