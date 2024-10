LUTO

Ex-membros do One Direction lamentam morte de Liam Payne

Perfil oficial da banda publicou uma mensagem; Louis e Zayn também fizeram declarações em seus perfis pessoais

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 19:16

A morte precoce do cantor Liam Payne, na noite desta quarta-feira (16), deixou chocado todos os fãs e amigos do ex-integrante de uma das maiores boybands britânicas. Nesta quinta-feira (17), os ex-colegas de banda de Liam lamentaram a sua morte e prestaram homenagens nas redes sociais.

Louis Tomlinson, relembrou o período em que os dois se conheceram, durante a formação da banda. "Fiquei instantaneamente impressionado com sua voz, mas o mais importante, com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que desejei durante toda a minha vida", disse o cantor. "Uma mensagem para você, Liam, se você estiver ouvindo,

Me sinto muito sortudo por ter tido você em minha vida, mas estou lutando contra a ideia de dizer adeus. Sou muito grato por termos nos aproximado ainda mais desde a banda, falar ao telefone por horas, relembrar todas as milhares de memórias incríveis que tivemos juntos era um luxo que pensei que teria com você para o resto da vida", lamentou.

O cantor Zayn Malik, primeiro integrante a deixar o grupo, expressou seus sentimentos relembrando a época em que as viagens para diferentes lugares eram constantes e ele via no amigo um conforto. "Não posso deixar de pensar, de forma egoísta, que havia muito mais conversas para termos em nossas vidas. Nunca pude te agradecer por me apoiar durante alguns dos tempos mais difíceis da minha vida. Quando eu, com 17 anos de idade, estava sentindo falta de casa, você estava sempre lá com uma perspectiva positiva e um sorriso tranquilizador, e sempre me assegurava de que era meu amigo e de que eu era amado", lamentou. "Perdi um irmão quando você nos deixou e não consigo te explicar o que eu daria só para te abraçar uma última vez, te dizer adeus direito e dizer que amei e respeitei muito você", disse.

Em uma carta assinada por todos os demais integrantes do One Direction, a publicação oficial da banda afirmou que todos estão 'devastados' com a morte de Liam e ainda estão processando as informações. "Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, a quem amávamos muito. As memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre", expressou.

Morte trágica

O artista foi encontrado morto no pátio do hotel Casa Sur, localizado na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornal local La Nación, o astro pop morreu após cair do terceiro andar do hotel, localizado no bairro de Palermo. Liam Payne chegou a receber os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Same), mas morreu no local, em decorrência da intensidade das lesões.